Пожилой тюменец лишился крупной суммы после «покупки» акций

30 Янв. 2020 2020-01-30T07:33:33+03:00

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В тюменскую полицию позвонил пенсионер. Пожилой мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников и лишился денег.

– Горожанину позвонили неизвестные с мобильных номеров, зарегистрированных за пределами России. Они предложили помощь в покупке акций на одном из заграничных сайтов, якобы он может их потом продать и получить некую выгоду. Потерпевший согласился и выполнил указания злоумышленников, – сообщила пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве уточнили: тюменец перевел со своего счета через мобильное приложение на виртуальный кошелек неизвестных 186 тысяч рублей. Лишь спустя время он понял, что никакой сделки не произошло, его попросту обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию. Телефон дежурной части УМВД по городу Тюмени 291-600 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU