2020-01-30T07:47:34+03:00
Общество

В Тюменской области продлили сроки «арендной амнистии»

Но задолженность, которую уже взыскали в судебном порядке, списать нельзя
Вадим Бегун
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В Тюменской области продлили сроки «арендной амнистии». Фото - pixabay.com.В Тюменской области продлили сроки «арендной амнистии». Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области «амнистия» за уплату пеней по договорам аренды земельных участков продлится до 1 июля 2020 года. Изначально планировалось, что она будет действовать до 1 июля 2019 года, но из-за высокой заинтересованности арендаторов было решено продлить ее еще на год.

Как стало известно, за прошлый год такая амнистия была применена почти по 1,3 тысячам договорам аренды. Это позволило погасить более 13 миллионов рублей задолженности.

– Для того чтобы воспользоваться арендной амнистией, необходимо оплатить сумму основного долга и сообщить об этом в департамент имущественных отношений Тюменской области по электронной почте dio@72to.ru. Уведомление об уплате долга можно направлять в свободной форме, главное, не забыть прикрепить к письму платежные документы, – напомнили в ведомстве.

Отметим, что воспользоваться таким правом арендаторы могут лишь один раз. Арендная плата за земельные участки вносится ежеквартально равными частями: за первый квартал до 15 февраля, за второй - до 15 мая, за третий - до 15 августа, за четвертый квартал – до 15 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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