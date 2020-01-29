29 Янв. 2020 2020-01-29T17:51:05+03:00

В Тюмени девушка угодила под колеса иномарки. Фото - соцсети.

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В районе Антипино на улице Беловежской сегодня, 29 января, автомобиль сбил девушку. Тюменку увезли на скорой.

– Пострадавшая угодила под колеса «Мазды». Она переходила дорогу по пешеходному переходу. В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Известно, что девушка получила травмы. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения в свою очередь сообщили, что вызов поступил в 12.15, бригада медиков прибыла на место дорожно-транспортного происшествия спустя 12 минут.

После осмотра и оказания помощи пациентку доставили в областную клиническую больницу № 2. В настоящий момент горожанка проходит комплексное обследование.

Вчера, 28 января, подобный дорожный инцидент произошел в Заречном проезде. Здесь «Шкода» сбила девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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ИСТОЧНИК KP.RU