Обыски в мэрии, вырубленные деревья и узкая гортань: публикуем главные новости Тюмени 29 января 2020 г.

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:12:29+03:00

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1. В администрации Тобольского района проводят обыски. Кроме того, силовики работают в доме экс-главы района Юрия Батта, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело.

Стало известно, что действия силовиков как раз связаны с уголовным делом Батта. В администрации Тобольского района происходящее не комментируют.

В администрации Тобольского района прошли обыски. Фото - tobolsk.info.

2. В Тюмени на улице Титова неизвестные вырубили почти пятьдесят деревьев. Об этом сообщил в социальных сетях очевидец, который сфотографировал нарушение.

«Этой роще более семидесяти лет. Просьба обратить внимание на это безобразие компетентным органам власти и неравнодушным людям», – пишет очевидец.

В Тюмени неизвестные спилили деревья. Фото - "ЧС Тюмень".

3. Оториноларингологи тюменской больницы сделали операцию 70-летней жительнице Курганской области, у которой диагностировали сужение гортани. В родном регионе ей удалили щитовидную железу, после чего у пенсионерки возник парез голосовых складок: женщина могла просто задохнуться во время любого острого респираторного заболевания.

Во время операции хирурги расширили просвет гортани путем пластики голосовых связок.

4. В Тюмени сорокалетняя женщина летом 2019 года ушла из дома и оставила своих детей – 12-летнего сына и 9-летнюю дочь – на попечении матери. Пожилая женщина в свою очередь подала на алименты.

Как стало известно, тюменская «кукушка» нигде официально не трудоустроена, с августа у нее накопился долг порядка 70 тысяч рублей. Однако никаких мер по уплате она не предпринимала.

5. В Ялуторовске намерены построить крытый бассейн за 327 миллионов рублей. За плавающими смогут наблюдать зрители, для которых возведут специальный балкон.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что подрядчик, который построит бассейн 25 на 16 метров, определится 5 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU