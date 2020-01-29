2020-01-29T15:19:38+03:00
Общество

В Тюмени экс-полицейский завладел машиной умершего родственника, подделав документы

Все пошло не по плану, когда пришла справка из ЗАГСа
Вадим Бегун
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В Тюмени экс-полицейский завладел машиной умершего родственника, подделав документы.В Тюмени экс-полицейский завладел машиной умершего родственника, подделав документы.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего бывшего командира взвода полка ДПС. Мужчина подделал официальный документ ради чужой машины.

– Осенью 2019 года обвиняемый от имени умершего родственника напечатал доверенность о праве распоряжения автомобилем. После от имени этого же родственника расписался в договоре купли-продажи купленной им дорогой иномарки и также расписался за умершего в доверенности, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Спустя месяц мужчина обратился в ГИБДД для замены на первом авто «красивых» номеров на обычные и подал подложные документы на новую машину и сохраненный регистрационный знак.

После регистрации в Госавтоинспекцию пришла справка из ЗАГСа, где содержалась информация об умершем в 2017 году собственнике машины.

Мужчина признал свою вину. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело скоро передадут в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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