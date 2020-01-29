2020-01-29T14:35:51+03:00
Общество

Директор тюменского госпредприятия незаконно отдал земли под свалки

Мужчину оштрафовали за нарушения при распоряжении государственным имуществом
Вадим Бегун
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Директор тюменского госпредприятия незаконно отдал земли под свалки. Фото - pixabay.com.Директор тюменского госпредприятия незаконно отдал земли под свалки. Фото - pixabay.com.
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Тюменская прокуратура проверила деятельность госпредприятия «Комтех». Оказалось, что бизнесмены нарушили законодательство, отдав земли под полигоны ТБО.

– В 2019 году «Комтех» без согласия собственника – регионального департамента имущественных отношений – передал по договорам для эксплуатации коммерческим организациям 13 полигонов твердых бытовых отходов. Все земли расположены на территории региона, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в отношении директора предприятия были возбуждены три административных дела. По итогу суд оштрафовал мужчину на сумму более 125 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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