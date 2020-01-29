2020-01-29T14:53:30+03:00
Происшествия

В администрации Тобольского района силовики проводят обыски

В ведомстве пока никак не комментируют происходящее
Вадим Бегун
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В администрации Тобольского района силовики проводят обыски. Фото - tobolsk.info.В администрации Тобольского района силовики проводят обыски. Фото - tobolsk.info.
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В администрации Тобольского района проводят обыски. Кроме того, силовики работают в доме экс-главы района Юрия Батта, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело.

Стало известно, что действия силовиков как раз связаны с уголовным делом Батта. В администрации Тобольского района происходящее не комментируют, замглавы района Милана Данилова также отметила, что ничего не знает об обысках. Об этом сообщает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Юрия Батта подозревают в превышении должностных полномочий. По информации СКР, в 2018 году он распорядился предоставить коммерческой организации землю на особо охраняемой природной территории для складирования добытого песка. Однако предприятие нарушило технологию добычи песка, нанеся ущерб своими действиями на сумму 2,3 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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