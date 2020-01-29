2020-01-29T14:49:16+03:00
Общество

Имущество тюменского научного центра – банкрота оказалось в залоге

О дате проведения торгов пока не известно
Вадим Бегун
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Имущество тюменского научного центра-банкрота оказалось в залоге. Фото - 2Гис.Имущество тюменского научного центра-банкрота оказалось в залоге. Фото - 2Гис.
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Имущество «Сибирского научно-аналитического центра» находится в залоге. Среди прочего – жалюзи, кондиционеры и даже здание.

Из информации, размещенной на сайте «Федресурс», следует, что имущество обанкротившегося центра на сумму более чем в один миллиард рублей находится в залоге у ООО «СБК Геофизика». Так, в залоге имеется административное здание (17 тысяч «квадратов»), нежилые помещения, наружные сети водоснабжения.

В этот же список входят и три земельных участка общей площадью более 14 тысяч квадратных метров, множество витрин, кондиционеров, лифтов и прочего. О дате проведения торгов пока ничего не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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