2020-01-29T13:45:20+03:00
Общество

На улице Титова в Тюмени неизвестные вырубили более сорока деревьев

Вопрос взят на контроль городской администрацией
Вадим Бегун
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В Тюмени выявили незаконную рубку деревьев. Фото - "ЧС Тюмень".В Тюмени выявили незаконную рубку деревьев. Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени на улице Титова неизвестные вырубили почти пятьдесят деревьев. Об этом сообщил в социальных сетях очевидец, который сфотографировал нарушение.

«Этой роще более семидесяти лет. Просьба обратить внимание на это безобразие компетентным органам власти и неравнодушным людям. Вырублено минимум семь взрослых берез и около сорока осин. Прошу принять меры и наказать нарушителей», – сообщил аноним в своем посте в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе администрации города Тюмени уже знают о факте вырубки. Там заявили, что вопрос взят на контроль.

– Специалисты разбираются в ситуации, – сообщила пресс-секретарь ведомства Гульнара Сидоркина.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в деревне Падерина вырубили 25 деревьев. На лесорубов завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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