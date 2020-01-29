На улице Титова в Тюмени неизвестные вырубили более сорока деревьев

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:45:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени на улице Титова неизвестные вырубили почти пятьдесят деревьев. Об этом сообщил в социальных сетях очевидец, который сфотографировал нарушение.

«Этой роще более семидесяти лет. Просьба обратить внимание на это безобразие компетентным органам власти и неравнодушным людям. Вырублено минимум семь взрослых берез и около сорока осин. Прошу принять меры и наказать нарушителей», – сообщил аноним в своем посте в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе администрации города Тюмени уже знают о факте вырубки. Там заявили, что вопрос взят на контроль.

– Специалисты разбираются в ситуации, – сообщила пресс-секретарь ведомства Гульнара Сидоркина.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в деревне Падерина вырубили 25 деревьев. На лесорубов завели уголовное дело.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уголовное дело заведено по факту вырубки деревьев в Тюменской области

Расследование находится на контроле прокуратуры (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU