2020-01-29T14:30:51+03:00
Происшествия

Сотрудник тюменской базы отдыха купил в интернете больничный лист, прогуляв работу

За такое нарушение мужчине придется отработать
Вадим Бегун
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Сотрудник тюменской базы отдыха заработал "уголовку", прогуляв работу.Сотрудник тюменской базы отдыха заработал "уголовку", прогуляв работу.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в использовании заведомо подложного документа.

– Сотрудник базы отдыха «Верхний Бор» с 8 по 28 июля 2018 года не появлялся на работе. Чтобы избежать увольнения за прогулы, он предоставил работодателю поддельный больничный лист, который купил через интернет. Документ вызвал подозрение, а работник уволился, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили: в ходе проверки выяснилось, что листок нетрудоспособности фиктивный. Было возбуждено уголовное дело. В итоге суд назначил подсудимому двести часов обязательных работ.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 40-летняя женщина оставила своей матери детей и ушла из дома. В итоге женщине пришлось помогать рабочим благоустраивать город.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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