Тюменцы могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:21:08+03:00

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Тюменцам могут компенсировать затраты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидия рассчитывается индивидуально для каждой семьи и предоставляется заявителю на полгода.

Как проинформировали в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени, в 2019 году такие выплаты получили 10 тысяч семей. Средний размер субсидии на одну семью составил 1 248 рублей в месяц. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 103 рубля.

– Получить консультацию по вопросам, связанным с предоставлением документов, необходимых для получения субсидии и ее расчетом, можно в абонентских пунктах «Тюменского расчетно-информационного центра». Документы принимают и в «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», – отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что подать заявление можно и в электронной форме через портал госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU