2020-01-29T12:21:08+03:00
Общество

Тюменцы могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг

Для каждой семьи выплату рассчитывают индивидуально
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы могут получить субсидию на оплату комуслуг. Фото предоставлено департаментом городского хозяйства администрации города Тюмени.Тюменцы могут получить субсидию на оплату комуслуг. Фото предоставлено департаментом городского хозяйства администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

Тюменцам могут компенсировать затраты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидия рассчитывается индивидуально для каждой семьи и предоставляется заявителю на полгода.

Как проинформировали в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени, в 2019 году такие выплаты получили 10 тысяч семей. Средний размер субсидии на одну семью составил 1 248 рублей в месяц. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 103 рубля.

– Получить консультацию по вопросам, связанным с предоставлением документов, необходимых для получения субсидии и ее расчетом, можно в абонентских пунктах «Тюменского расчетно-информационного центра». Документы принимают и в «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», – отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что подать заявление можно и в электронной форме через портал госуслуг.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг
В Тюмени наказали частного детектива, который незаконно собрал клиенту данные
Тюменские врачи прооперировали пожилую пациентку с узкой гортанью
Миллиарды рублей вложат в развитие культуры Тюменской области
Сорокалетняя тюменка отдала своих детей бабушке и ушла из дома
Сбербанк провёл лекцию по актуальным финансовым инструментам для студентов ТГУ
В Тюмени иномарка сбила на зебре девушку
В Тюмени ученики второй смены не пойдут в школу из-за сильного мороза
Звезда сериала «Кухня» снимает в Тюмени шоу о путешествиях
«Тобольск – это центр туризма»: мэр Максим Афанасьев заявил о благоустройстве привокзальной площади
«Скинул что-то в сторону»: в Тюмени задержали молодых людей с наркотиками
Тюменским младшеклассникам отменили занятия в школе
Директор тюменского ЖЭКа целый год не мог выдать месячный оклад работникам
Пожилая тоболячка лишилась крупной суммы, доверившись знахарке из объявления
Погода на 29 января в Тюмени: заглядываем в амбар
Крышевание аптеки, отставка главы управы и тряпки в унитазе: публикуем главные новости Тюмени 28 января 2020 г.
В Тюмени пенсионер расстрелял в лесу пару
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
Тюменский бизнесмен купил себе двух обезьян
Назначен председатель Совета ректоров вузов Тюменской области
В гараже тюменца нашли 43 тысячи бутылок водки
Тюменца не пустили в командировку из-за крупных долгов перед тремя банками
Размер соцпособия на погребение изменится в Тюменской области
В Тюмени из-за коронавируса изолируют граждан, прибывших из Китая с простудой
Росгвардейцы задержали тюменца, который с приятелем пытался ограбить магазин
В Тюменской области за неделю произошло 4 пожара из-за подгорания пищи