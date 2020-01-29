Тюменские врачи прооперировали пожилую пациентку с узкой гортанью

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:53:45+03:00

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Оториноларингологи тюменской больницы сделали операцию 70-летней жительнице Курганской области, у которой диагностировали сужение гортани. В родном регионе ей удалили щитовидную железу, после чего у пенсионерки возник парез голосовых складок: женщина могла просто задохнуться во время любого острого респираторного заболевания.

– Во время операции хирурги расширили просвет гортани путем пластики голосовых связок. Для того чтобы врачи могли беспрепятственно работать, пациентке заранее наложили искусственное дыхательное горло. Операция длилась около часа, – рассказал пресс-секретарь областной клинической больницы № 2 Лев Гуляев.

По информации медицинского учреждения, уже на следующий день после операции женщина смогла свободно дышать самостоятельно. Как пояснили врачи, после такой операции рецидив заболевания практически исключен.

– Хирургические вмешательства на горле мы выполняем уже около трех лет. Доброкачественные образования гортани удаляем еженедельно, а вот операций с пластикой голосовых связок выполняем около пяти в год, – уточнил заведующий взрослым оториноларингологическим отделением ОКБ № 2 Александр Рудзевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU