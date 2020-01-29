Миллиарды рублей вложат в развитие культуры Тюменской области

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:39:17+03:00

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В Тюменской области свыше десяти миллиардов рублей будет вложено в развитие культуры до 2025 года. Благодаря этому должна увеличиться посещаемость учреждений культуры региона и не только.

Из информации, размещенной на портале правовой информации, следует, что уже в этом году в данную сферу инвестируют 2,8 миллиарда рублей, в 2021-м – 2,01 миллиарда. С 2022-го по 2025-й ежегодно планируется тратить по 1,6 миллиарда рублей.

Как сообщается на портале, целью государственной программы Тюменской области «Развитие культуры» является удовлетворение потребностей населения в услугах культуры.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что благодаря нацпроекту «Культура» идет активная работа по оснащению детских школ искусств инструментами и оборудованием, капремонту и строительству учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

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ИСТОЧНИК KP.RU