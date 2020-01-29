В Тюмени наказали частного детектива, который незаконно собрал клиенту данные

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:49:43+03:00

Мужчине нельзя покидать свою квартиру с 10 часов вечера до пяти утра

Изменить размер текста: A A

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего частного детектива. Мужчина превысил свои полномочия и нарушил неприкосновенность частной жизни.

– В ноябре 2018 года к детективу обратился владелец салона красоты, который заподозрил экс-работницу в продаже клиентской базы данных. Тот незаконно получил и передал клиенту информацию о телефонных разговорах женщины, сведения о наличии авто, недвижимости, о действующих и выданных паспортах. За свои услуги мужчина получил более 95 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд на полтора года ограничил нарушителю свободу и на два с половиной года запретил заниматься ему частной детективной деятельностью. Кроме того, тюменец заплатит потерпевшей 20 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Теперь осужденному нельзя уходить из дома с 10 вечера до пяти утра, выезжать за пределы областного центра и посещать массовые мероприятия. Приговор в законную силу пока не вступил.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU