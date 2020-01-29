2020-01-29T11:49:43+03:00
Общество

В Тюмени наказали частного детектива, который незаконно собрал клиенту данные

Мужчине нельзя покидать свою квартиру с 10 часов вечера до пяти утра
Вадим Бегун
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Тюменского детектива, который незаконно собрал данные клиенту, ограничили в свободе. Фото - pixabay.com.Тюменского детектива, который незаконно собрал данные клиенту, ограничили в свободе. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего частного детектива. Мужчина превысил свои полномочия и нарушил неприкосновенность частной жизни.

– В ноябре 2018 года к детективу обратился владелец салона красоты, который заподозрил экс-работницу в продаже клиентской базы данных. Тот незаконно получил и передал клиенту информацию о телефонных разговорах женщины, сведения о наличии авто, недвижимости, о действующих и выданных паспортах. За свои услуги мужчина получил более 95 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд на полтора года ограничил нарушителю свободу и на два с половиной года запретил заниматься ему частной детективной деятельностью. Кроме того, тюменец заплатит потерпевшей 20 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Теперь осужденному нельзя уходить из дома с 10 вечера до пяти утра, выезжать за пределы областного центра и посещать массовые мероприятия. Приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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