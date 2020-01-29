Сбербанк провёл лекцию по актуальным финансовым инструментам для студентов ТГУ

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:48:07+03:00

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Сбербанк провел лекцию «Как стать финансово грамотным человеком» для студентов Тюменского государственного университета. Образовательная акция банка проводилась в более чем 100 российских вузах страны и была приурочена ко Дню студента, который отмечается 25 января.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко рассказал студентам об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, о способах получения не только текущих доходов, но и формирования капитала для будущего.

Также Владислав Николаевич отметил, что получение любого дохода неразрывно связано с риском. Поэтому в ходе лекции студенты ТГУ узнали, какие финансовые риски существуют, как ими можно управлять, как избежать риска мошенничества и какие методы социальной инженерии используют преступники.

– Повышение уровня финансовой грамотности, развитие и обучение населения являются важными социальными задачами, в решении которых Сбербанк традиционно принимает участие. Мы активно сотрудничаем с вузами, колледжами и школами региона: ученики приходят на экскурсию в банк, студенты проходят практику, а наши специалисты на регулярной основе читают лекции по финансовым инструментам. Данные лекции помогают слушателям изменить свое отношение к деньгам, успешно управлять ими, заставляют думать о будущем, эффективно планировать и использовать личный бюджет, – прокомментировал Владислав Шиленко.

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