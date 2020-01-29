2020-01-29T11:48:07+03:00
Общество

Сбербанк провёл лекцию по актуальным финансовым инструментам для студентов ТГУ

Вадим Бегун
Поделиться:
Сбербанк провёл лекцию по актуальным финансовым инструментам для студентов ТГУ. Фото предоставлено Сбербанком.Сбербанк провёл лекцию по актуальным финансовым инструментам для студентов ТГУ. Фото предоставлено Сбербанком.
Изменить размер текста:

Сбербанк провел лекцию «Как стать финансово грамотным человеком» для студентов Тюменского государственного университета. Образовательная акция банка проводилась в более чем 100 российских вузах страны и была приурочена ко Дню студента, который отмечается 25 января.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко рассказал студентам об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, о способах получения не только текущих доходов, но и формирования капитала для будущего.

Также Владислав Николаевич отметил, что получение любого дохода неразрывно связано с риском. Поэтому в ходе лекции студенты ТГУ узнали, какие финансовые риски существуют, как ими можно управлять, как избежать риска мошенничества и какие методы социальной инженерии используют преступники.

– Повышение уровня финансовой грамотности, развитие и обучение населения являются важными социальными задачами, в решении которых Сбербанк традиционно принимает участие. Мы активно сотрудничаем с вузами, колледжами и школами региона: ученики приходят на экскурсию в банк, студенты проходят практику, а наши специалисты на регулярной основе читают лекции по финансовым инструментам. Данные лекции помогают слушателям изменить свое отношение к деньгам, успешно управлять ими, заставляют думать о будущем, эффективно планировать и использовать личный бюджет, – прокомментировал Владислав Шиленко.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг
В Тюмени наказали частного детектива, который незаконно собрал клиенту данные
Тюменские врачи прооперировали пожилую пациентку с узкой гортанью
Миллиарды рублей вложат в развитие культуры Тюменской области
Сорокалетняя тюменка отдала своих детей бабушке и ушла из дома
Сбербанк провёл лекцию по актуальным финансовым инструментам для студентов ТГУ
В Тюмени иномарка сбила на зебре девушку
В Тюмени ученики второй смены не пойдут в школу из-за сильного мороза
Звезда сериала «Кухня» снимает в Тюмени шоу о путешествиях
«Тобольск – это центр туризма»: мэр Максим Афанасьев заявил о благоустройстве привокзальной площади
«Скинул что-то в сторону»: в Тюмени задержали молодых людей с наркотиками
Тюменским младшеклассникам отменили занятия в школе
Директор тюменского ЖЭКа целый год не мог выдать месячный оклад работникам
Пожилая тоболячка лишилась крупной суммы, доверившись знахарке из объявления
Погода на 29 января в Тюмени: заглядываем в амбар
Крышевание аптеки, отставка главы управы и тряпки в унитазе: публикуем главные новости Тюмени 28 января 2020 г.
В Тюмени пенсионер расстрелял в лесу пару
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
Тюменский бизнесмен купил себе двух обезьян
Назначен председатель Совета ректоров вузов Тюменской области
В гараже тюменца нашли 43 тысячи бутылок водки
Тюменца не пустили в командировку из-за крупных долгов перед тремя банками
Размер соцпособия на погребение изменится в Тюменской области
В Тюмени из-за коронавируса изолируют граждан, прибывших из Китая с простудой
Росгвардейцы задержали тюменца, который с приятелем пытался ограбить магазин
В Тюменской области за неделю произошло 4 пожара из-за подгорания пищи