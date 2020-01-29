Сорокалетняя тюменка отдала своих детей бабушке и ушла из дома

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:45:58+03:00

Тюменка отдала своих детей бабушке и ушла из дома. Фото - УФССП по Тюменской области.

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В Тюмени сорокалетняя женщина летом 2019 года ушла из дома и оставила своих детей – 12-летнего сына и 9-летнюю дочь – на попечении матери. Пожилая женщина в свою очередь подала на алименты.

Как стало известно, тюменская «кукушка» нигде официально не трудоустроена, с августа у нее накопился долг порядка 70 тысяч рублей. Однако никаких мер по уплате она не предпринимала.

– Дело дошло до суда, и должницу привлекли к ответственности. Свою вину она признала. Суд наказал женщину обязательными работами на срок 60 часов, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что местная жительница в срок отработала все назначенные часы в организации по благоустройству города. Долг по алиментам женщина обязана уплатить в любом случае.

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ИСТОЧНИК KP.RU