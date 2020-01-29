2020-01-29T11:45:58+03:00
Общество

Сорокалетняя тюменка отдала своих детей бабушке и ушла из дома

Женщину заставили благоустраивать город
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменка отдала своих детей бабушке и ушла из дома. Фото - УФССП по Тюменской области.Тюменка отдала своих детей бабушке и ушла из дома. Фото - УФССП по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюмени сорокалетняя женщина летом 2019 года ушла из дома и оставила своих детей – 12-летнего сына и 9-летнюю дочь – на попечении матери. Пожилая женщина в свою очередь подала на алименты.

Как стало известно, тюменская «кукушка» нигде официально не трудоустроена, с августа у нее накопился долг порядка 70 тысяч рублей. Однако никаких мер по уплате она не предпринимала.

– Дело дошло до суда, и должницу привлекли к ответственности. Свою вину она признала. Суд наказал женщину обязательными работами на срок 60 часов, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что местная жительница в срок отработала все назначенные часы в организации по благоустройству города. Долг по алиментам женщина обязана уплатить в любом случае.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг
В Тюмени наказали частного детектива, который незаконно собрал клиенту данные
Тюменские врачи прооперировали пожилую пациентку с узкой гортанью
Миллиарды рублей вложат в развитие культуры Тюменской области
Сорокалетняя тюменка отдала своих детей бабушке и ушла из дома
Сбербанк провёл лекцию по актуальным финансовым инструментам для студентов ТГУ
В Тюмени иномарка сбила на зебре девушку
В Тюмени ученики второй смены не пойдут в школу из-за сильного мороза
Звезда сериала «Кухня» снимает в Тюмени шоу о путешествиях
«Тобольск – это центр туризма»: мэр Максим Афанасьев заявил о благоустройстве привокзальной площади
«Скинул что-то в сторону»: в Тюмени задержали молодых людей с наркотиками
Тюменским младшеклассникам отменили занятия в школе
Директор тюменского ЖЭКа целый год не мог выдать месячный оклад работникам
Пожилая тоболячка лишилась крупной суммы, доверившись знахарке из объявления
Погода на 29 января в Тюмени: заглядываем в амбар
Крышевание аптеки, отставка главы управы и тряпки в унитазе: публикуем главные новости Тюмени 28 января 2020 г.
В Тюмени пенсионер расстрелял в лесу пару
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
Тюменский бизнесмен купил себе двух обезьян
Назначен председатель Совета ректоров вузов Тюменской области
В гараже тюменца нашли 43 тысячи бутылок водки
Тюменца не пустили в командировку из-за крупных долгов перед тремя банками
Размер соцпособия на погребение изменится в Тюменской области
В Тюмени из-за коронавируса изолируют граждан, прибывших из Китая с простудой
Росгвардейцы задержали тюменца, который с приятелем пытался ограбить магазин
В Тюменской области за неделю произошло 4 пожара из-за подгорания пищи