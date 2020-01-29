29 Янв. 2020 2020-01-29T08:48:38+03:00

В Тюмени ученики второй смены не пойдут в школу из-за сильного мороза. Фото: Вадим Бегун

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В Тюмени сегодня, 29 января, отменили занятия в школе. Ученики с 1 по 4 класс второй смены могут остаться дома.

«Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия второй смены в школах города Тюмени для учеников 1-4 классов отменяются», – такое сообщение можно увидеть на официальной страничке городской администрации в «ВКонтакте».

Сейчас градусник показывает 23 градуса со знаком минус. На завтра синоптики передают 18 градусов ниже нуля.

Ранее были отменены занятия для учеников 1-4 классов первой смены.

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ИСТОЧНИК KP.RU