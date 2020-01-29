2020-01-29T11:32:03+03:00
Происшествия

В Тюмени иномарка сбила на зебре девушку

К счастью, пешеход сильно не пострадал
Вадим Бегун
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На тюменском переходе сбили пешехода. Фото - соцсети.На тюменском переходе сбили пешехода. Фото - соцсети.
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В Тюмени накануне, 28 января, в Заречном проезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Очевидцы сообщали, что здесь сбили девушку.

В пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области информацию подтвердили и отметили, что пешеход переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и угодила под колеса автомобиля «Шкода».

В ведомстве уточнили, что пострадавшая отделалась легкими повреждениями, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на 32-м километре автодороги АромашевоВагай произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Тойота». Машина насмерть сбила 30-летнего жителя деревни Малиновка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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