2020-01-29T07:08:19+03:00
Общество

Тюменским младшеклассникам отменили занятия в школе

Градусник показывает минус 26
Вадим Бегун
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Тюменским младшеклассникам отменили занятия в школе. Фото - pixabay.com.Тюменским младшеклассникам отменили занятия в школе. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени сегодня, 29 января, отменили занятия в школе. «Повезло» ученикам с 1 по 4 класс.

«Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия первой смены в школах города для учеников 1–4 классов отменяются», – такое сообщение можно увидеть на официальной страничке городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас градусник показывает 26 градусов со знаком минус. На завтра синоптики прогнозируют 18 градусов ниже нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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