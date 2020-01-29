2020-01-29T07:06:12+03:00
Общество

Погода на 29 января в Тюмени: заглядываем в амбар

Солнце в этот день спрячется за тучи только вечером
Вадим Бегун
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Большая половина дня в Тюмени будет ясной.Большая половина дня в Тюмени будет ясной.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 29 января, утром небо в Тюмени будет ясным. Оно останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 21–22 градуса, днем – минус 19–20. Вечером такая же температура, что и ночью. В этот день будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1–2 метра в секунду.

29 января отмечается день поклонения честным цепям апостола Петра. В народе этот день называли Пётр-полукорм, поскольку к этому времени у крестьян выходила половина зимнего корма для скота.

По этому поводу народ приметил: «Если в амбарах ржаного хлеба осталось больше половины, быть хорошему урожаю». Погоду в этот день предсказывал ветер: если он дул с северной стороны, ожидали сильного мороза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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