Пожилая тоболячка лишилась крупной суммы, доверившись знахарке из объявления

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:01:55+03:00

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В тобольскую полицию обратилась 72-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что хотела вылечиться и обратилась к целительнице по объявлению. Однако лжезнахарка запугала женщину и вынудила перевести ей крупную сумму денег.

– Мошенница заверила тоболячку, что на ней порча, и попросила перевести ей шесть тысяч рублей на свечи. Позже «целительница» сообщила, что на сына пенсионерки также наведена порча, и для усиления эффекта лечения необходимо перевести еще 50 тысяч рублей для покупки свеч. Тоболячка поверила ей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

На этом мошенница не успокоилась и заявила пенсионерке, что та скоро умрет, попросив перевести еще денег. Потерпевшую остановил сын, который перезвонил лжецелительнице. Злоумышленница бросила трубку и заблокировала номер телефона.

В настоящее время по данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность подозреваемой, которой грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU