29 Янв. 2020 2020-01-29T06:58:46+03:00

Директор тюменского ЖЭКа целый год не мог выдать месячный оклад работникам. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени вынесено постановление по уголовному делу в отношении экс-директора ООО «Жилищно-эксплуатационная компания». Мужчина никак не мог расплатиться со своими подчиненными, в итоге его оштрафовали.

– Руководитель более года не выплачивал 26 бывшим работникам зарплату за сентябрь 2018 года. Общая сумма задолженности составила более 220 тысяч рублей. Она была погашена после направления в суд уголовного дела с обвинительным заключением, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что по закону за такое правонарушение не обязательно «светит» тюрьма, ее могут заменить штрафом. В ходе судебного следствия обвиняемый и его защитник как раз и ходатайствовали о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа.

В итоге суд прекратил уголовное дело и назначил бывшему руководителю штраф в размере 40 тысяч рублей. Средства направятся в доход государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU