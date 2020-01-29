2020-01-29T07:10:28+03:00
Происшествия

«Скинул что-то в сторону»: в Тюмени задержали молодых людей с наркотиками

Задержанных передали стражам порядка
Вадим Бегун
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В Тюмени задержали молодых людей с наркотиками. Фото - управления Росгвардии Тюменской области.В Тюмени задержали молодых людей с наркотиками. Фото - управления Росгвардии Тюменской области.
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В Тюмени задержаны два человека, которые имели при себе наркотические вещества. В настоящее время они переданы полицейским.

Группа росгвардейцев находилась на маршруте патрулирования недалеко от одного из гаражных кооперативов. В какой-то момент сотрудники заметили двух молодых людей, стоящих у автомобиля. При приближении патруля один из них скинул что-то в сторону, чем и привлек к себе внимание правоохранителей.

– Было принято решение проверить документы у подозрительных лиц. Позже в их машине обнаружили пакет с наркотическим веществом массой 0,62 грамма, – рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что задержанных передали сотрудникам полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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