«Скинул что-то в сторону»: в Тюмени задержали молодых людей с наркотиками
В Тюмени задержаны два человека, которые имели при себе наркотические вещества. В настоящее время они переданы полицейским.
Группа росгвардейцев находилась на маршруте патрулирования недалеко от одного из гаражных кооперативов. В какой-то момент сотрудники заметили двух молодых людей, стоящих у автомобиля. При приближении патруля один из них скинул что-то в сторону, чем и привлек к себе внимание правоохранителей.
– Было принято решение проверить документы у подозрительных лиц. Позже в их машине обнаружили пакет с наркотическим веществом массой 0,62 грамма, – рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.
В ведомстве также сообщили, что задержанных передали сотрудникам полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU