В Тюмени пенсионер расстрелял в лесу пару

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:04:41+03:00

Мужчина не хотел отдавать занятые деньги и таким образом решил избавиться от долга

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В Тюмени к большому тюремному сроку осужден 65-летний горожанин. Мужчина не хотел отдавать долг и решил убить займодавца.

– В июле 2018 года пожилой тюменец занял у знакомого 900 тысяч рублей. Чтобы не возвращать долг, пенсионер в марте 2019 года решил убить займодавца и его сожительницу. Вечером 18 марта злоумышленник, обманув пару, вывез их в лес. Остановив автомобиль, он сообщил, что дальше дороги нет: придется идти пешком, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили: после того как потерпевшие прошли вперед, злодей выстрелил из обреза в женщину, тяжело ее ранив, и в приятеля, убив его. Затем он вернулся к сожительнице друга, несколько раз ударил ее ножом и скрылся.

К счастью, у потерпевшей при себе оказался телефон. Она позвонила в полицию и сообщила о кровавой расправе. Стражам порядка удалось оперативно задержать преступника с обрезом и гранатой.

Суд назначил подсудимому 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После отбытия наказания он в течение полутора лет будет ограничен в свободе передвижения.

Кроме того, пенсионер обязан выплатить 1,7 миллиона рублей за моральный ущерб в пользу потерпевшей и матери убитого. У него изъяли три автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU