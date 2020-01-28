Крышевание аптеки, отставка главы управы и тряпки в унитазе: публикуем главные новости Тюмени 28 января 2020 г.
1. Два года назад в тюменскую полицию обратился директор аптеки, заявив, что неизвестные, угрожая насилием, похитили у него 174 тысячи рублей.
По горячим следам подозреваемых задержать не удалось, однако недавно оперативники все же вышли на след преступников. В конце декабря 2019 года был задержан один из подозреваемых.
В Тюмени двое мужчин хотели крышевать аптеку. Фото - скриншот из видео УМВД по Тюменской области.
2. В Тюмени ушел в отставку глава Ленинского округа Роман Воллерт. Он занимал этот пост в течение пяти лет.
Экс-глава округа написал заявление на увольнение по собственному желанию. В пресс-службе администрации города Тюмени подтвердили информацию.
Роман Воллерт ушел в отставку. Фото - горадминистрация.
3. В 2019 году специалисты «Росводоканал Тюмень» устранили почти шесть тысяч засоров на сетях водоотведения. Больше всех мусорят счастливые обладатели новых квадратных метров. Горожане сливают прямо в унитаз килограммы бетона.
В коттеджном поселке Березняки помывка канализационных коллекторов происходит каждую неделю, а иногда и по три раза за семь дней.
4. В 2020 году у тюменской развязки по Мельникайте и Дамбовской появятся пять новых съездов. В настоящее время обустройство развязки приостановлено.
Выяснилось, что у многих собственников нет правоустанавливающих документов, из-за чего затянулся процесс изъятия участков.
5. В Тюменской области задержана 55-летняя жительница Удмуртии. Женщину подозревают в мошенничестве: она обманывала пожилых людей.
Первое преступление в областном центре злоумышленница совершила в ноябре 2019 года. Она пришла к пенсионеру и, представившись соцработником, заявила, что меняет якобы устаревшие деньги на новые.
ИСТОЧНИК KP.RU