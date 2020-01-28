Крышевание аптеки, отставка главы управы и тряпки в унитазе: публикуем главные новости Тюмени 28 января 2020 г.

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:17:47+03:00

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1. Два года назад в тюменскую полицию обратился директор аптеки, заявив, что неизвестные, угрожая насилием, похитили у него 174 тысячи рублей.

По горячим следам подозреваемых задержать не удалось, однако недавно оперативники все же вышли на след преступников. В конце декабря 2019 года был задержан один из подозреваемых.

В Тюмени двое мужчин хотели крышевать аптеку. Фото - скриншот из видео УМВД по Тюменской области.

2. В Тюмени ушел в отставку глава Ленинского округа Роман Воллерт. Он занимал этот пост в течение пяти лет.

Экс-глава округа написал заявление на увольнение по собственному желанию. В пресс-службе администрации города Тюмени подтвердили информацию.

Роман Воллерт ушел в отставку. Фото - горадминистрация.

3. В 2019 году специалисты «Росводоканал Тюмень» устранили почти шесть тысяч засоров на сетях водоотведения. Больше всех мусорят счастливые обладатели новых квадратных метров. Горожане сливают прямо в унитаз килограммы бетона.

В коттеджном поселке Березняки помывка канализационных коллекторов происходит каждую неделю, а иногда и по три раза за семь дней.

4. В 2020 году у тюменской развязки по Мельникайте и Дамбовской появятся пять новых съездов. В настоящее время обустройство развязки приостановлено.

Выяснилось, что у многих собственников нет правоустанавливающих документов, из-за чего затянулся процесс изъятия участков.

5. В Тюменской области задержана 55-летняя жительница Удмуртии. Женщину подозревают в мошенничестве: она обманывала пожилых людей.

Первое преступление в областном центре злоумышленница совершила в ноябре 2019 года. Она пришла к пенсионеру и, представившись соцработником, заявила, что меняет якобы устаревшие деньги на новые.

ИСТОЧНИК KP.RU