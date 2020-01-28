Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:57:16+03:00

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Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам новые серебряные памятные монеты в рамках эксклюзивного проекта «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ». Проект посвящен истории развития УРАЛСИБа, в состав которого в разные годы вошли 15 финансовых институтов.

Проект «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ» представлен в двух видах монет, изготовленных из серебра 925 пробы:

– монета массой 15,55 грамма, тираж – 1500 штук, цена – 2750 рублей;

– монета массой 62,2 грамма, тираж – 300 штук, цена – 9000 рублей.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8-800-250-57-57 (бесплатный звонок по России) и 8 (495) 788-61-76.Приобрести монеты можно: в Москве – по адресу: ул. Ефремова, д. 8; в Краснодаре – по адресу: ул. Красная, д. 152; в Екатеринбурге – по адресу: ул. Розы Люксембург, д. 15; в Новосибирске – по адресу: Красный проспект, д. 184/1; в Уфе –по адресам: ул. Революционная, д. 41 и ул. Крупской, д. 9.

Справка КП

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2020 года насчитывает 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 581 банкомат, 530 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.