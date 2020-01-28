Тюменский бизнесмен купил себе двух обезьян

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:23:08+03:00

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Как оказалось, немало экзотической для северных широт живности привозят тюменцы. Так, на днях в местном аэропорту были замечены приматы.

– Две обезьяны стали объектом досмотра в аэропорту Рощино. Приобрел животных местный предприниматель для личных целей, – сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что это не вся экзотическая живность, прибывшая в Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ на минувшей неделе. Так, досмотр прошли порядка двух тысяч аквариумных рыбок, 16 черепах, 45 ракообразных и 50 декоративных моллюсков и один попугай.

Все они прилетели из Москвы. Их новым местом обитания станут местные зоомагазины. Отмечается, все сопроводительные ветеринарные документы на живой груз оказались в порядке, инспекторы дали добро на сибирскую прописку мигрантов.

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ИСТОЧНИК KP.RU