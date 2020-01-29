«Тобольск – это центр туризма»: мэр Максим Афанасьев заявил о благоустройстве привокзальной площади

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:06:23+03:00

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В Тобольске благоустроят привокзальную площадь. Властям города поможет РЖД. Об этом сообщил градоначальник Максим Афанасьев.

«Будут установлены красивые и комфортабельные остановочные комплексы, отремонтировано асфальтовое покрытие, расширена проезжая часть для организации заездных карманов», – сообщил подробности обновления на своей страничке в «Инстаграм» мэр Тобольска.

По его словам, жалобы о том, что ожидание автобуса проходит в плохих условиях, поступали неоднократно. Чиновник добавил: «Мы не должны забывать, что Тобольск – центр туризма. И первое впечатление второй раз нам произвести не удастся».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что бесплатный высокоскоростной Wi-Fi появился на ж/д вокзале Тобольска. Им могут воспользоваться все посетители, имеющие электронные устройства с Wi-Fi-модулем.

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ИСТОЧНИК KP.RU