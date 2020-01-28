Назначен председатель Совета ректоров вузов Тюменской области

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:20:10+03:00

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Вероника Ефремова возглавила Совет ректоров вузов Тюменской области. Ее кандидатуру поддержал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, который ранее руководил Советом.

– В обязанности нового председателя войдет организация работы, обеспечение взаимодействия университетов регионов, округов ХМАО и ЯНАО с органами исполнительной и законодательной власти области и федеральным ведомством, – сообщили в пресс-службе Тюменского индустриального университета.

Сама Ефремова считает, что ее избрание на высокую должность – это заслуга вуза и его историческое право быть первым.

СПРАВКА «КП»

Совет ректоров вузов Тюменской области создан в 1970 году. С 1992 года в течение 18 лет бессменным руководителем общественной организации был ректор ТюмГНГУ Николай Карнаухов. В 2010 году в этой должности его сменил президент ТюмГУ Геннадий Чеботарев, передавший пост в 2015 году Валерию Фалькову.

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ИСТОЧНИК KP.RU