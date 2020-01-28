В гараже тюменца нашли 43 тысячи бутылок водки

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:27:12+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по делу о крупной партии контрафактного алкоголя стоимостью более 9 миллионов рублей. 36-летний горожанин не в первый раз переступает черту закона.

– В мае 2019 года на складе и в гараже, которые арендовал мужчина, сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 43 тысяч бутылок водки, коньяка, вина, свыше 2,7 тысяч жестяных банок водки, а также 162 литра этилового спирта. Весь алкоголь был контрафактным, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Выяснилось, что за полгода до этого нарушителя уже судили за аналогичное преступление. Тогда его приговорили к полуторагодовому условному сроку и штрафу в 50 тысяч рублей. Однако это не остановило его от повторного нарушения закона.

Таким образом, суд отменил условное осуждение и назначил подсудимому 1 год и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Контрафактный алкоголь по решению суда будет уничтожен.

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ИСТОЧНИК KP.RU