2020-01-28T13:45:03+03:00
Общество

Размер соцпособия на погребение изменится в Тюменской области

Выплата производится в день обращения
Вадим Бегун
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Размер соцпособия на погребение изменится в Тюменской области.Размер соцпособия на погребение изменится в Тюменской области.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области с 1 февраля изменится размер социального пособия на погребение. Его размер составит 7 043 рублей.

– Для того чтобы получить пособие, необходимо обратиться в территориальный орган ПФР. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, справку о смерти умершего получателя, выданную органами загс, и документ, подтверждающий факт отсутствия работы пенсионера на день его смерти, – сообщили в пресс-службе УПФР в городе Тюмени.

В ведомстве также отметили, что выплата производится в день обращения. Там напомнили, что средства не выплачиваются в том случае, если обращение за ним последовало по истечении шести месяцев со дня смерти.

Социальное пособие на погребение выплачивается на погребение умерших пенсионеров, если на день смерти они не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Оно может быть выплачено любому лицу, взявшему на себя организацию похорон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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