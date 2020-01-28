В Тюменской области за неделю произошло 4 пожара из-за подгорания пищи
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 44 пожара. Основными их причинами стали подгорание пищи (4 случая) и короткое замыкание (7).
К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий спасателей привлекали 33 раза. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали топливо с проезжей части.
– У каждого электроприбора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям. Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, – напомнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
В ведомстве также попросили следить за состоянием обогревательного прибора. Надо вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. Также следует менять предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU