Вышел из магазина и пропал: в Тюмени ищут нуждающегося в лечении мужчину

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:50:18+03:00

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В Тюмени разыскивают 56-летнего Дмитрия Каржова, который нуждается в медицинской помощи. Он пропал накануне, 27 января, около 10.00.

По информации волонтеров, в это время мужчина вышел из торгово-развлекательного центра «Колумб». До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Он был одет в темно-зеленую куртку и такого же цвета брюки, черные ботинки, на голове – черная кепка. На вид пропавшему 50-55 лет, имеет рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения. У мужчины карие глаза и лысина на голове.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Дмитрии Максимовиче, просят сообщить по телефонам: 02/112 полиция, 8(3452) 29-11-20 – дежурная часть ОП 7, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU