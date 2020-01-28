Тюменца не пустили в командировку из-за крупных долгов перед тремя банками

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:01:07+03:00

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В селе Казанском 34-летнему местному жителю пришлось оплатить большой долг перед банками. Дело в том, что ему запретили выезжать за пределы страны.

– Мужчина имел многолетний долг по кредитам, взятый им в трех банках. Он знал, что в отношении него по решению суда имеются исполнительные производства и ему запрещен выезд за границу, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что должник получил новую должность, которая потребовала от него выезда за пределы страны. Чтобы снять запреты, он экстренно нашел деньги в общей сумме почти 300 тысяч рублей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменцу пришлось срочно оплатить незначительную сумму штрафа. Дело в том, что из-за него он не смог бы выехать за границу. А туда он планировал отправиться в свой медовый месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU