2020-01-28T14:01:07+03:00
Общество

Тюменца не пустили в командировку из-за крупных долгов перед тремя банками

Мужчине пришлось срочно закрывать задолженность
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец погасил большой долг, чтобы улететь в командировку.Тюменец погасил большой долг, чтобы улететь в командировку.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В селе Казанском 34-летнему местному жителю пришлось оплатить большой долг перед банками. Дело в том, что ему запретили выезжать за пределы страны.

– Мужчина имел многолетний долг по кредитам, взятый им в трех банках. Он знал, что в отношении него по решению суда имеются исполнительные производства и ему запрещен выезд за границу, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что должник получил новую должность, которая потребовала от него выезда за пределы страны. Чтобы снять запреты, он экстренно нашел деньги в общей сумме почти 300 тысяч рублей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменцу пришлось срочно оплатить незначительную сумму штрафа. Дело в том, что из-за него он не смог бы выехать за границу. А туда он планировал отправиться в свой медовый месяц.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодожены из Тюмени чуть не лишились медового месяца на островах из-за долга

Мужчине нельзя было выезжать за пределы Российской Федерации (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В гараже тюменца нашли 43 тысячи бутылок водки
Тюменца не пустили в командировку из-за крупных долгов перед тремя банками
Размер соцпособия на погребение изменится в Тюменской области
В Тюмени из-за коронавируса изолируют граждан, прибывших из Китая с простудой
Росгвардейцы задержали тюменца, который с приятелем пытался ограбить магазин
В Тюменской области за неделю произошло 4 пожара из-за подгорания пищи
Вышел из магазина и пропал: в Тюмени ищут нуждающегося в лечении мужчину
Мошенница меняла купюры «банка приколов» на пенсии пожилых тюменцев
В Тюмени двое мужчин пытались крышевать аптеку
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе вдохновляющих фотографий
Глава Ленинского округа Тюмени подал в отставку
На тюменской развязке по Мельникайте – Дамбовской появятся новые съезды
Тюменских водителей просят отказаться от дальних поездок из-за похолодания
Тюменцам рассказали как стать обладателями голливудской улыбки
Более трехсот миллионов рублей направят на сохранение тюменских лесов
Тюменцы, кидающие в унитаз тряпки, могут повлиять на тариф на воду
В Тюмени возбуждено дело за ненадлежащее содержание пансионата на Бабарынке
Хотел домой: тобольского мигранта, обворовавшего девушек в кафе, поймали на границе
Жителям Тюмени предлагают разработать важный документ
В Тюменской области мужчина побил сожительницу табуретом
Погода на 28 января в Тюмени: наблюдаем за небом
Смерть на Мысу, избиение битой и реставрация церкви: публикуем главные новости Тюмени 27 января 2020 г.
Повар кафе тюменского аэропорта обчистил клиентку
За сутки тюменские медики приезжали к четырем детям с "лающим" кашлем
Тюменский адвокат улетела в Испанию с миллионами осужденного бизнесмена