Мошенница меняла купюры «банка приколов» на пенсии пожилых тюменцев

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:10:27+03:00

В Тюмени орудовала мошенница из Удмуртии. Фото - УМВД по Тюменской области.

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В Тюменской области задержана 55-летняя жительница Удмуртии. Женщину подозревают в мошенничестве: она обманывала пожилых людей.

Первое преступление в областном центре злоумышленница совершила в ноябре 2019 года. Она пришла к пенсионеру и, представившись соцработником, заявила, что меняет якобы устаревшие деньги на новые. Мужчина отдал ей 80 тысяч рублей, получив взамен билеты «банка приколов».

– Мошенницу задержали на железнодорожном вокзале, она пыталась уехать в Пермский край. Оказалось, что на территории Тюмени женщина совершила еще три аналогичных преступления. Ее жертвами стали также жители Кургана, Нижневартовска, Перми и Екатеринбурга, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время подозреваемая заключена под стражу. Выяснилось, что на дело мошенница ходила не одна: ее сопровождал неработающий супруг.

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ИСТОЧНИК KP.RU