2020-01-28T12:10:27+03:00
Происшествия

Мошенница меняла купюры «банка приколов» на пенсии пожилых тюменцев

В отношении женщины возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени орудовала мошенница из Удмуртии. Фото - УМВД по Тюменской области.В Тюмени орудовала мошенница из Удмуртии. Фото - УМВД по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюменской области задержана 55-летняя жительница Удмуртии. Женщину подозревают в мошенничестве: она обманывала пожилых людей.

Первое преступление в областном центре злоумышленница совершила в ноябре 2019 года. Она пришла к пенсионеру и, представившись соцработником, заявила, что меняет якобы устаревшие деньги на новые. Мужчина отдал ей 80 тысяч рублей, получив взамен билеты «банка приколов».

– Мошенницу задержали на железнодорожном вокзале, она пыталась уехать в Пермский край. Оказалось, что на территории Тюмени женщина совершила еще три аналогичных преступления. Ее жертвами стали также жители Кургана, Нижневартовска, Перми и Екатеринбурга, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время подозреваемая заключена под стражу. Выяснилось, что на дело мошенница ходила не одна: ее сопровождал неработающий супруг.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вышел из магазина и пропал: в Тюмени ищут нуждающегося в лечении мужчину
Мошенница меняла купюры «банка приколов» на пенсии пожилых тюменцев
В Тюмени двое мужчин пытались крышевать аптеку
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе вдохновляющих фотографий
Глава Ленинского округа Тюмени подал в отставку
На тюменской развязке по Мельникайте – Дамбовской появятся новые съезды
Тюменских водителей просят отказаться от дальних поездок из-за похолодания
Тюменцам рассказали как стать обладателями голливудской улыбки
Более трехсот миллионов рублей направят на сохранение тюменских лесов
Тюменцы, кидающие в унитаз тряпки, могут повлиять на тариф на воду
В Тюмени возбуждено дело за ненадлежащее содержание пансионата на Бабарынке
Хотел домой: тобольского мигранта, обворовавшего девушек в кафе, поймали на границе
Жителям Тюмени предлагают разработать важный документ
В Тюменской области мужчина побил сожительницу табуретом
Погода на 28 января в Тюмени: наблюдаем за небом
Смерть на Мысу, избиение битой и реставрация церкви: публикуем главные новости Тюмени 27 января 2020 г.
Повар кафе тюменского аэропорта обчистил клиентку
За сутки тюменские медики приезжали к четырем детям с "лающим" кашлем
Тюменский адвокат улетела в Испанию с миллионами осужденного бизнесмена