Росгвардейцы задержали тюменца, который с приятелем пытался ограбить магазин

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:39:22+03:00

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В Тюмени задержан один из подозреваемых в ограблении магазина «Монетка», который находится на улице Избышева. Кража произошла в минувшее воскресенье, 26 января.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил по рации информацию о хищении товара из магазина. В ходе патрулирования группа задержания заметила молодого человека, схожего с описанием из ориентировки, и остановила его для проверки документов.

– Задержанный 28-летний мужчина признал свою вину и был передан в полицию для дальнейшего разбирательства, – сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области, добавив, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что молодые люди предприняли попытку ограбить магазин «Монетка». Сделать это им не удалось – всё благодаря внимательности продавца. Уходя из здания, один из грабителей ударил женщину.

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ИСТОЧНИК KP.RU