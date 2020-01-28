Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе вдохновляющих фотографий

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:04:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральный проект «Крепкая семья» в Тюменской области на платформе интернет-проекта «Детки!» вновь запускает «Мой месяц счастья». Однако потенциальным участникам стоит поспешить: заявки принимаются до 31 января.

– Это будет наш юбилейный, пятый, месяц счастья. За это время у нас появились постоянные участники, и с каждым годом становится всё больше желающих принять участие в проекте. Осознанное проживание каждого дня своей жизни – вот основное, чему учит этот месяц, – отметила региональный координатор проекта «Крепкая семья», депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

По информации организаторов, каждый день с 1 по 29 февраля участники должны выкладывать одну фотографию того, что вдохновило их сегодня, что порадовало и сделало счастливыми. По окончании срока проекта – в марте 2020 года – все получат фотокнигу о своем месяце счастливых дней. По итогам месяца будут выбраны альбомы-победители, авторы которых получат призы.

Чтобы стать участником проекта, необходимо до 12.00 31 января оставить в теме на форуме сайта «Детки!» сообщение «Я ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ!».