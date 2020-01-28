В Тюмени двое мужчин пытались крышевать аптеку

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:05:56+03:00

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Два года назад в тюменскую полицию обратился директор аптеки, заявив, что неизвестные, угрожая насилием, похитили у него 174 тысячи рублей. По горячим следам подозреваемых задержать не удалось, однако недавно оперативники все же вышли на след преступников.

– В конце декабря 2019 года был задержан один из подозреваемых. На допросе 32-летний злоумышленник сообщил, что им нужны были деньги и они решили взять их у предпринимателя, пообещав оградить бизнес от различного рода посягательств, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Позже был задержан его 30-летний безработный подельник. За это время мужчина успел совершить мошенничество: он пригнал свой «Мерседес» в одну из мастерских города, а по окончании ремонта забрал машину, не заплатив сто тысяч рублей за услуги.

В настоящее время оба злоумышленника заключены под стражу. В отношении них за вымогательство и крупное мошенничество возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU