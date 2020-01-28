2020-01-28T12:05:56+03:00
Происшествия

В Тюмени двое мужчин пытались крышевать аптеку

Им предъявлены обвинения в крупном мошенничестве и вымогательстве
Вадим Бегун
Поделиться:
Два тюменца решили крышевать аптеку. Фото - скриншот из видео УМВД по Тюменской области.Два тюменца решили крышевать аптеку. Фото - скриншот из видео УМВД по Тюменской области.
Изменить размер текста:

Два года назад в тюменскую полицию обратился директор аптеки, заявив, что неизвестные, угрожая насилием, похитили у него 174 тысячи рублей. По горячим следам подозреваемых задержать не удалось, однако недавно оперативники все же вышли на след преступников.

– В конце декабря 2019 года был задержан один из подозреваемых. На допросе 32-летний злоумышленник сообщил, что им нужны были деньги и они решили взять их у предпринимателя, пообещав оградить бизнес от различного рода посягательств, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Позже был задержан его 30-летний безработный подельник. За это время мужчина успел совершить мошенничество: он пригнал свой «Мерседес» в одну из мастерских города, а по окончании ремонта забрал машину, не заплатив сто тысяч рублей за услуги.

В настоящее время оба злоумышленника заключены под стражу. В отношении них за вымогательство и крупное мошенничество возбуждены уголовные дела.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вышел из магазина и пропал: в Тюмени ищут нуждающегося в лечении мужчину
Мошенница меняла купюры «банка приколов» на пенсии пожилых тюменцев
В Тюмени двое мужчин пытались крышевать аптеку
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе вдохновляющих фотографий
Глава Ленинского округа Тюмени подал в отставку
На тюменской развязке по Мельникайте – Дамбовской появятся новые съезды
Тюменских водителей просят отказаться от дальних поездок из-за похолодания
Тюменцам рассказали как стать обладателями голливудской улыбки
Более трехсот миллионов рублей направят на сохранение тюменских лесов
Тюменцы, кидающие в унитаз тряпки, могут повлиять на тариф на воду
В Тюмени возбуждено дело за ненадлежащее содержание пансионата на Бабарынке
Хотел домой: тобольского мигранта, обворовавшего девушек в кафе, поймали на границе
Жителям Тюмени предлагают разработать важный документ
В Тюменской области мужчина побил сожительницу табуретом
Погода на 28 января в Тюмени: наблюдаем за небом
Смерть на Мысу, избиение битой и реставрация церкви: публикуем главные новости Тюмени 27 января 2020 г.
Повар кафе тюменского аэропорта обчистил клиентку
За сутки тюменские медики приезжали к четырем детям с "лающим" кашлем
Тюменский адвокат улетела в Испанию с миллионами осужденного бизнесмена