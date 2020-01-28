28 Янв. 2020 2020-01-28T11:38:37+03:00

Глава Ленинского округа Тюмени подал в отставку. Фото - "Тюмень - наш дом".

Роман Воллерт занимал важный пост с 2014 года

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В Тюмени ушел в отставку глава Ленинского округа Роман Воллерт. Он занимал этот пост в течение пяти лет.

Как стало известно, экс-глава округа написал заявление на увольнение по собственному желанию. В пресс-службе администрации города Тюмени подтвердили поступившую информацию.

– Воллерт хочет сменить сферу деятельности. Это его решение, – сообщила пресс-секретарь Гульнара Сидоркина.

В ведомстве также добавили, что исполнять обязанности главы округа будет заместитель Романа Воллерта Евгений Триль.

Напомним, что Воллерт занимал пост с 2014 года. В самой управе он работает с 2005 года, в самом начале карьеры был в должности ведущего специалиста организационного отдела.

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