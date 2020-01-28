2020-01-28T09:26:11+03:00
Общество

Тюменских водителей просят отказаться от дальних поездок из-за похолодания

Тем, кто все-таки решил выехать, необходимо взять с собой запас топлива
Вадим Бегун
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Тюменских водителей просят отказаться от дальних поездок из-за похолодания.Тюменских водителей просят отказаться от дальних поездок из-за похолодания.Фото: Вадим Бегун
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В ближайший день тюменцам лучше не планировать дальний выезд. В области ожидается понижение температуры до минус 32 градусов.

– В связи с ожидаемым похолоданием и сильными морозами просим водителей отказаться от поездок на дальние расстояния. Если их нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город – проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и средства связи, – сообщили в «Уралуправтодоре».

В компании подчеркнули, что в настоящее время на федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование дорог. Инспекторы готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Дорожные службы обращают особое внимание на транспорт, припаркованный на обочинах вне населенных пунктов. При необходимости пострадавшим оказывается помощь в эвакуации, обогреве и доставке в безопасное место.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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