Тюменских водителей просят отказаться от дальних поездок из-за похолодания

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:26:11+03:00

Тем, кто все-таки решил выехать, необходимо взять с собой запас топлива

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В ближайший день тюменцам лучше не планировать дальний выезд. В области ожидается понижение температуры до минус 32 градусов.

– В связи с ожидаемым похолоданием и сильными морозами просим водителей отказаться от поездок на дальние расстояния. Если их нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город – проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и средства связи, – сообщили в «Уралуправтодоре».

В компании подчеркнули, что в настоящее время на федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование дорог. Инспекторы готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Дорожные службы обращают особое внимание на транспорт, припаркованный на обочинах вне населенных пунктов. При необходимости пострадавшим оказывается помощь в эвакуации, обогреве и доставке в безопасное место.

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ИСТОЧНИК KP.RU