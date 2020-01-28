2020-01-28T09:23:44+03:00
Здоровье

Тюменцам рассказали как стать обладателями голливудской улыбки

Современная стоматология предлагает множество методов отбеливания зубов
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Процедура отбеливания с использованием геля Iveri длится около 30 минут. Фото семейной стоматологии «Доктор Альбус»Процедура отбеливания с использованием геля Iveri длится около 30 минут. Фото семейной стоматологии «Доктор Альбус»
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Лампа отбеливания Iveri

Современная стоматология предлагает множество методов отбеливания зубов: лазерное и фотоотбеливание, специальные полоски, карандаши и каппы. Большинство из нас в этих новомодных ноу-хау не разбирается. А сиять голливудской улыбкой хочется. Сегодня мы расскажем об одном из самых безопасных способов – с помощью отбеливающего геля Iveri.

Почему именно Iveri?

Отбеливающий гель подходит даже для самых чувствительных зубов. Ключевым ингредиентом является нитрат калия, который способствует практически полному устранению чувствительности зубов.

– Процедура отбеливания с использованием геля Iveri длится около 30 минут, а результатом становится осветление зубов на 1–2 оттенка, – рассказала Ольга Попова, стоматолог-пародонтолог семейной стоматологии «Доктор Альбус».

Как проходит процесс отбеливания?

1. За 3 дня перед отбеливанием необходимо пройти процедуру профессиональной гигиены полости рта.

2. Перед началом процедуры на десну наносится масло с витамином Е, чтобы предотвратить раздражение слизистой.

Ольга Попова, стоматолог-пародонтолог семейной стоматологии «Доктор Альбус».

Ольга Попова, стоматолог-пародонтолог семейной стоматологии «Доктор Альбус».

3. В стерильную силиконовую каппу добавляют гель и помещают на 10 верхних и 10 нижних фронтальных зубов.

4. На зону улыбки направляется светодиодная лампа Iveri, которая активизирует гель.

– К сожалению, отбеленные зубы могут терять свой блеск из-за образа жизни: курения, употребления кофе, чая, вина. В этих случаях настоятельно рекомендую избегать любых продуктов или напитков, которые могут вызвать пятна (чай, кофе, красное вино, кола, морковь, гранат, ягоды и так далее), в течение двух недель после процедуры, а также посещать вашего стоматолога раз в полгода для профессионального осмотра, – добавила Ольга Владимировна.

Для более стойкого результата необходимо пройти сеанс отбеливания в клинике и использовать систему домашнего отбеливания. Точную инструкцию по процедуре даст ваш врач-стоматолог.

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