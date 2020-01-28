28 Янв. 2020 2020-01-28T09:03:50+03:00

Более трехсот миллионов рублей направят на сохранение тюменских лесов. Фото: Вадим Бегун

Деньги будут выделены из федерального и областного бюджетов

Изменить размер текста: A A

На проект «Сохранение лесов» в Тюменской области в 2020 году выделено 364 миллиона рублей. Из них 198 миллионов направят из областного бюджета.

– Средства потратят на укомплектовывание филиалов техникой и оборудованием, увеличение площадей восстановления лесов и количества посадочного материала. Планируется приобрести 26 единиц лесопожарной техники – грузопассажирских автомобилей, снегоболотоходов и гусеничных тракторов. Также будет куплен новый автобус для переброски сил на места ликвидации лесных пожаров, – сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.

В ведомстве добавили, что впервые в филиалах «Тюменской авиабазы» появятся 10 квадрокоптеров вертолетного типа и 1 самолетного типа. Планируется обучение управлению беспилотников, которые смогут не только выявлять лесные пожары, но и определять возможный проезд к месту тушения и площадь возгорания.

В настоящее время идет подготовка документации для проведения аукционов на поставку техники и оборудования. Первые поставки ожидаются в середине мая.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU