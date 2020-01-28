2020-01-28T09:03:50+03:00
Общество

Более трехсот миллионов рублей направят на сохранение тюменских лесов

Деньги будут выделены из федерального и областного бюджетов
Вадим Бегун
Поделиться:
Более трехсот миллионов рублей направят на сохранение тюменских лесов.Более трехсот миллионов рублей направят на сохранение тюменских лесов.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

На проект «Сохранение лесов» в Тюменской области в 2020 году выделено 364 миллиона рублей. Из них 198 миллионов направят из областного бюджета.

– Средства потратят на укомплектовывание филиалов техникой и оборудованием, увеличение площадей восстановления лесов и количества посадочного материала. Планируется приобрести 26 единиц лесопожарной техники – грузопассажирских автомобилей, снегоболотоходов и гусеничных тракторов. Также будет куплен новый автобус для переброски сил на места ликвидации лесных пожаров, – сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.

В ведомстве добавили, что впервые в филиалах «Тюменской авиабазы» появятся 10 квадрокоптеров вертолетного типа и 1 самолетного типа. Планируется обучение управлению беспилотников, которые смогут не только выявлять лесные пожары, но и определять возможный проезд к месту тушения и площадь возгорания.

В настоящее время идет подготовка документации для проведения аукционов на поставку техники и оборудования. Первые поставки ожидаются в середине мая.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменских водителей просят отказаться от дальних поездок из-за похолодания
Тюменцам рассказали как стать обладателями голливудской улыбки
Более трехсот миллионов рублей направят на сохранение тюменских лесов
Тюменцы, кидающие в унитаз тряпки, могут повлиять на тариф на воду
В Тюмени возбуждено дело за ненадлежащее содержание пансионата на Бабарынке
Хотел домой: тобольского мигранта, обворовавшего девушек в кафе, поймали на границе
Жителям Тюмени предлагают разработать важный документ
В Тюменской области мужчина побил сожительницу табуретом
Погода на 28 января в Тюмени: наблюдаем за небом
Смерть на Мысу, избиение битой и реставрация церкви: публикуем главные новости Тюмени 27 января 2020 г.
Повар кафе тюменского аэропорта обчистил клиентку
За сутки тюменские медики приезжали к четырем детям с лающим кашлем
Тюменский адвокат улетела в Испанию с миллионами осужденного бизнесмена