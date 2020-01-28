2020-01-28T08:38:00+03:00
Общество

Тюменцы, кидающие в унитаз тряпки, могут повлиять на тариф на воду

Более других мусорят жильцы новостроек
Вадим Бегун
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Тюменцы, кидающие в унитаз тряпки, могут повлиять на тариф на воду. Фото - pixabay.com.Тюменцы, кидающие в унитаз тряпки, могут повлиять на тариф на воду. Фото - pixabay.com.
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В 2019 году специалисты «Росводоканал Тюмень» устранили почти шесть тысяч засоров на сетях водоотведения. Больше всех мусорят счастливые обладатели новых квадратных метров. Горожане сливают прямо в унитаз килограммы бетона.

Так, в коттеджном поселке Березняки помывка канализационных коллекторов происходит каждую неделю, а иногда и по три раза за семь дней. Горожане скидывают в унитаз тряпки, склеенные размокшим наполнителем для кошачьих туалетов, обломки кирпичей и бетон. Иногда засоры возможно устранить, лишь заменив участок трубы.

– Мало кто задумывается о том, что выезды аварийных бригад, приобретение и эксплуатация специализированного транспорта закладывается в тариф на водоотведение, по которым потом платит весь город, – говорит директор по производству ООО «Тюмень Водоканал» Виталий Гурский.

Он отметил, что за последние три года компания приобрела множество различной спецтехники. Все эти затраты учитываются в тарифе на водоотведение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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