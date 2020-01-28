Погода на 28 января в Тюмени: наблюдаем за небом

28 Янв. 2020 2020-01-28T05:02:04+03:00

В Тюмени сегодня не будет осадков. Фото: Вадим Бегун

Солнца в этот день горожане не увидят

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Сегодня, 28 января, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 21 градус, днем – минус 17. Вечером станет морозней на 1–2 градуса. В этот день будет дуть западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1–3 метра в секунду.

28 января почитается память преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника. В прежние времена была такая поговорка: «Пётр-Павел дня прибавил», что указывало на увеличение световой части дня. В старину, чтобы узнать погоду, наблюдали за небом.

Если звёзды сильно блестят, то быть морозу, а если они тусклые, то будет тепло. Если с севера приходили тучи, то оттепели не ждали. Снежный буран днем на Павла предвещал крепкий мороз ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU