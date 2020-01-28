В Тюменской области мужчина побил сожительницу табуретом

28 Янв. 2020 2020-01-28T05:41:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В ялуторовскую полицию пришло сообщение о поступившей в больницу местной жительнице. Медики рассказали стражам порядка, что у женщины травма руки.

– Конфликт произошел между сожителями в ходе распития спиртного. Глава семейства в очередной раз приревновал свою вторую половину. В приступе ревности он схватил деревянный табурет и ударил им по руке женщины. После ссоры застолье продолжилось, но через некоторое время ему пришлось вызвать скорую помощь своей сожительнице, – поведали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание согласно данной статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU