2020-01-28T07:30:01+03:00
Общество

Жителям Тюмени предлагают разработать важный документ

Он связан с развитием областного центра
Вадим Бегун
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Жителям Тюмени предлагают разработать важный документ. Фото - pixabay.com.Жителям Тюмени предлагают разработать важный документ. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени обсудят важный нормативный документ – стандарт вовлечения граждан в решение вопросов городского развития. Мероприятие пройдет в четверг, 30 января, в 10.00 на дискуссионной площадке «Точка кипения – Тюмень».

– Мы провели анализ нормативно-правовых актов о порядке проведения публичных слушаний в 85 региональных центрах. Выяснилось, что в 30 процентах документов нет информации об источнике финансирования проведения публичных слушаний, в 27 процентах не описаны способы информирования граждан о проведении слушаний, а в положениях 14 региональных столиц есть упоминание о возможности отказа в их проведении без указания причины, – сообщили в Центре городских компетенций АСИ.

Там отметили, что вскоре будет сформирован стандарт гражданского участия, который в течение 2020 года протестируют в пилотных регионах. Затем документ будет дополнен и скорректирован. На его основе сформируются законодательные инициативы, в том числе и с учетом мнений жителей Тюмени.

Чтобы принять участие в мероприятии, следует предварительно пройти регистрацию по этой ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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