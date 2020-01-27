Смерть на Мысу, избиение битой и реставрация церкви: публикуем главные новости Тюмени 27 января 2020 г.

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:27:08+03:00

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1. В Тюмени в лесополосе в районе Тобольского тракта местный житель обнаружил тело мужчины. Он сообщил об этом автоинспекторам.

Прохожий заметил лежащего на улице человека и обратился к сотрудникам ГИБДД, которые находились рядом на дежурстве.

На Мысу нашли тело мужчины. Фото - "ЧС Тюмень".

2. В тюменскую полицию позвонил мужчина, который сообщил, что на его приятеля напал неизвестный, который был с компанией. 45-летний местный житель сильно пострадал: он ушиб головной мозг, также получил множественные переломы всего тела.

Потерпевший и его приятель возвращались из бара. На улице Олимпийской к ним подошла компания из нескольких молодых людей.

На улице Олимпийской мужчину избили битой.Фото: Ольга Крыльцова

3. В Тюмени приступили к реставрации старейшего храма – Спасской церкви. В настоящее время горожанам рядом с объектом культурного наследия ходить запрещено: рабочие установили соответствующие знаки.

Здание уже огорожено забором, за которым ведутся работы. Продлятся они целых два года.

4. В Затюменском экопарке вывесили баннер с ошибкой. В социальных сетях появилась соответствующая фотография с надписью: «Грамотеи».

«Это, наверное, хотели подчеркнуть, какая большая териииитория Затюменского парка», – выражают свои мысли находчивые местные жители.

5. В Тюмени оштрафован бывший генеральный директор опытного завода «Электрон». Мужчина почти на полгода задержал выплату заработной платы своим подчиненным. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

С декабря 2018 года по апрель 2019-го руководитель не платил заработную плату 234 работникам.

ИСТОЧНИК KP.RU