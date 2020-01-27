2020-01-27T16:24:59+03:00
Здоровье

За сутки тюменские медики приезжали к четырем детям с лающим кашлем

В одном случае у ребенка похолодели конечности
Вадим Бегун
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За сутки тюменские медики приезжали к четырем детям с лающим кашлем. Фото - pixabay.com.За сутки тюменские медики приезжали к четырем детям с лающим кашлем. Фото - pixabay.com.
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Накануне, 26 января, тюменские медики зафиксировали четыре вызова от обеспокоенных родителей по поводу кашля у их детей. Маленькие горожане задыхались и заходились в кашле, звук которого напоминал собачий лай.

На все вызовы были оперативно отправлены бригады скорой медицинской помощи. Так, к трехлетнему мальчику медики прибыли спустя 8 минут после поступившего звонка. После осмотра его доставили в областную инфекционную больницу.

– В большинстве случаев стенозирующий ларинготрахеит развивается внезапно ночью или под утро – в первые часы возникновения ОРВИ. Родители отмечают, что накануне ребенок был абсолютно здоровым, а ночью они просыпались от того, что он громко плачет, – сообщили в пресс-службе станции скорой медицинской помощи.

Врачи советуют успокоить ребенка, чтобы ситуация не усугубилась. До прибытия бригады необходимо дать теплое питье, согреть ножки в горячей воде. Кроме того, с помощью небулайзера можно провести ингаляцию физраствором.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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