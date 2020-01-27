Повар кафе тюменского аэропорта обчистил клиентку
В Тюмени сотрудник общепита обворовал женщину. Мужчину будут судить.
– 18 января 41-летняя пассажирка ожидала свой рейс в Ханты-Мансийск. Она зашла в кафе «Максим» в аэропорту Рощино, где на столике оставила наушники от смартфона «Эпл». Их отсутствие женщина обнаружила в самолете, после чего обратилась с заявлением в полицию, – рассказали в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.
Позже выяснилось, что на наушники стоимостью 16 тысяч рублей позарился повар кафе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Постановление о возбуждении уголовного дела Тюменским транспортным прокурором признано законным. Расследование продолжается.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области по иску прокуратуры заблокировали сайты с пропагандой шоплифтинга – краж из супермаркетов. Подобные видео довольно-таки популярны среди местных жителей: одно из них набрало почти 150 тысяч просмотров.
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ИСТОЧНИК KP.RU