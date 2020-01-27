2020-01-27T16:16:05+03:00
Происшествия

Тюменский адвокат улетела в Испанию с миллионами осужденного бизнесмена

Женщину обвиняют в крупном мошенничестве
Вадим Бегун
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Тюменский адвокат улетела в Испанию с миллионами осужденного бизнесмена. Фото - СКР по Тюменской области.Тюменский адвокат улетела в Испанию с миллионами осужденного бизнесмена. Фото - СКР по Тюменской области.
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Завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката Тюменской областной коллегии адвокатов. 56-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве: она взяла деньги от супруги клиента, которая пожелала уберечь мужа от тюрьмы.

– Обвиняемая защищала бизнесмена, осужденного к лишению свободы за покушение на убийство. Она убедила его супругу в том, что добьется прекращения уголовного преследования, заявив, что имеет ряд важных знакомств в силовых структурах. За это потерпевшая с сентября 2015 года по февраль 2017 года передала ей 23 миллиона рублей и 12 тысяч долларов. В марте 2017 года, так и не дождавшись выполнения обещаний, женщина попросила вернуть деньги, но так ничего и не получила, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Обвиняемую, которой не оказалось по месту жительства, объявили в международный розыск. Спустя два года ее задержали в екатеринбургском аэропорту – она прилетела из Испании.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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